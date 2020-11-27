Новый рекорд: коронавирусом за сутки заразились 27,5 тысячи россиян

Всего в стране уже 2 млн 215,5 тысячи инфицированных, в том числе 45 тысяч в Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 27 543 россиянина подхватили коронавирус. Это рекордный показатель суточной заболеваемости в России с начала пандемии.

Накануне антирекорд был установлен на уровне 25 487 выявленных заболевших. Всего в стране уже 2 млн 215,5 тысячи инфицированных, в том числе 45 тысяч в Свердловской области. Выздоровели и выписались из больниц 1,7 миллиона человек, в том числе - 26 682 пациента за последние сутки.

COVID-19 унёс жизни ещё 495 россиян, в том числе девяти уральцев. Общее число скончавшихся пациентов с подтверждённым диагнозом достигло 38,5 тысячи.

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Фото: данные на 27 ноября

Фото: данные на 27 ноября