Массовая вакцинация россиян "ЭпиВакКороной" начнётся в 2021 году

Вакцина центра "Вектор" поступит в гражданский оборот 10 декабря. Фото: Галина Соловьёва.

Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа научного центра "Вектор" Александр Рыжиков сообщил, когда начнётся массовая вакцинация россиян препаратом "ЭпиВакКорона". Это произойдёт в 2021 году.

По его мнению, вторая вакцина от COVID-19 поступит во все регионы России в начале следующего года.

"Ближайшие даты поступления вакцины в гражданский оборот - 10 декабря. В дальнейшем массовая вакцинация начнётся в 2021 году", - передаёт слова Александра Рыжикова ТАСС.

Накануне "Облгазета" сообщала о начале пострегистрационных исследований вакцины "ЭпиВакКорона" и наборе добровольцев. О регистрации второй отечественной вакцины от коронавирусной инфекции рассказал Президент РФ Владимир Путин в середине октября. До этого "Вектор" провёл два этапа испытаний "ЭпиВакКороны".

Кроме того, в середине ноября пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков говорил, что начало массовой вакцинации препаратом "Спутник V" запланировано на конец 2020 года. Первые партии уже поступили в регионы.