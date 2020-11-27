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Общество / Здравоохранение и здоровье
27 ноября 2020, 15:33

Массовая вакцинация россиян "ЭпиВакКороной" начнётся в 2021 году

Прививка

Вакцина центра "Вектор" поступит в гражданский оборот 10 декабря. Фото: Галина Соловьёва.

Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа научного центра "Вектор" Александр Рыжиков сообщил, когда начнётся массовая вакцинация россиян препаратом "ЭпиВакКорона". Это произойдёт в 2021 году.

По его мнению, вторая вакцина от COVID-19 поступит во все регионы России в начале следующего года.

"Ближайшие даты поступления вакцины в гражданский оборот - 10 декабря. В дальнейшем массовая вакцинация начнётся в 2021 году", - передаёт слова Александра Рыжикова ТАСС.

Накануне "Облгазета" сообщала о начале пострегистрационных исследований вакцины "ЭпиВакКорона" и наборе добровольцев. О регистрации второй отечественной вакцины от коронавирусной инфекции рассказал Президент РФ Владимир Путин в середине октября. До этого "Вектор" провёл два этапа испытаний "ЭпиВакКороны".

Кроме того, в середине ноября пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков говорил, что начало массовой вакцинации препаратом "Спутник V" запланировано на конец 2020 года. Первые партии уже поступили в регионы.

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