По единому номеру заболевшие коронавирусом смогут вызвать врача на дом или скорую помощь. Фото: Алексей Кунилов

В российских регионах вводится единый номер 122 по коронавирусу. По нему россияне смогут оперативно вызвать скорую помощь.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что 27 регионов подключились к работе по централизации звонков в колл-центрах. Остальным субъектам РФ правительство готово оказать техническую и финансовую поддержку.

"Единый номер 122 позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию - поликлиники, станции скорой помощи или другие службы. Мы запросили региональные потребности по развёртыванию колл-центров и их оснащению. Это двустороннее движение, при нашей поддержке губернаторы должны действовать в интересах каждого человека", - приводит ТАСС слова Дмитрия Чернышенко.

Ранее вице-премьер РФ также рассказывал о новом сервисе на портале госуслуг, через который можно жаловаться на больницы, в которые не удалось дозвониться.

Добавим, что на этой неделе замгубернатора Свердловской области Павел Креков уже заявил о создании единого колл-центра для пациентов с COVID-19. Номер телефона пока назван не был.