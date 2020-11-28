Берёзовский обогнал Каменск-Уральский: карта распространения COVID-19 в Свердловской области

Ещё в одном муниципалитете число заболевших достигло 300 человек. Фото: Роспотребнадзор по Свердловской области

Роспотребнадзор опубликовал обновлённую карту распространения новой коронавирусной инфекции на Среднем Урале. Ещё в одном муниципалитете число заболевших достигло 300 человек.

Согласно данным, приведённым на сайте регионального управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге с начала пандемии выявлено 25 286 случаев заболевания (+218 за сутки). В Нижнем Тагиле заразились 2 923 человека, в Ревде подтверждено 1 267 диагнозов, в Верхней Пышме — 1 166, в Первоуральске — 1 156. В Берёзовском заболели 1032 человека, а в Каменске-Уральском и Каменском районе - 1 023.

В список свердловских муниципалитетов, в которых выявлено 300 и более заболевших, добавился Качканар.

Внизу таблицы без изменений: меньше всего заболевших в Пелыме и Гарях - по четыре человека. В пгт Малышева заразились шестеро. Ни одного случая заболевания не выявлено в окрестностях Таборов - эта территория по-прежнему отмечена на карте белым цветом.

Напомним, что всего за прошлые сутки в регионе было выявлено 399 случаев заражения COVID-19. Это рекорд суточной заболеваемости с начала пандемии. Всего в регионе выявлено 45 174 заболевших.