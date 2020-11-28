В Свердловской области выявлено 390 случаев COVID-19 за сутки

С начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заболели 45 564​​​​​​​ жителя региона. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 390 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заболели 45 564 жителя региона.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге за сутки подтверждено 195 диагнозов COVID-19.

Также случаи заболевания выявлены среди жителей Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского и Артинского городских округов, Артёмовского, Асбеста, Берёзовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Каменска-Уральского, Камышлова, Качканара, Кировграда, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Режа, Ревды, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Сосьвы и Талицкого городского округа.

Всего с начала пандемии вылечилось 37 775 пациентов. В том числе за последние сутки из больниц региона выписались 398 человек. На лечении находятся около семи тысяч свердловчан. Состояние 557 пациентов оценивается как тяжёлое. Из них 221 человек подключёны к аппаратам ИВЛ.

Скончались ещё 10 свердловчан с COVID-19. Всего с начала пандемии жертвами заболевания стали 1 007 жителей региона.

Напомним, накануне в Свердловской области подтвердили 399 случаев заражения COVID-19. Что стало рекордом суточной заболеваемости с начала пандемии.

С картой распространения COVID-19 можно ознакомиться здесь.