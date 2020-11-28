В России второй день подряд выявлено более 27 тысяч заболевших COVID-19

С начала пандемии в стране заболели 2 242 633 человека. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в России выявлено 27 100 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране заболели 2 242 633 человека.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах. Больше всего в Москве (7 320) и Санкт-Петербурге (3 695). В Свердловской области заразились 390 человек. Это шестой показатель по стране.

Фото: Оперативный штаб

С болезнью справились 1 739 470 жителей страны. В том числе за последние сутки из больниц выписались 27 296 человек. Таким образом, число выписанных по выздоровлению от COVID-19 превышает количество заболевших за сутки.

Фото: Оперативный штаб

Скончались ещё 510 носителей инфекции. С начала пандемии болезнь унесла жизни 39 068 россиян.

Добавим, что, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено более 75,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За минувшие сутки сделано 587 тысяч таких тестов. Под медицинским наблюдением остаются 497 604 человека.

Напомним, что за прошлые сутки в России было выявлено 27 543 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Что стало рекордом суточной заболеваемости в стране с начала пандемии.