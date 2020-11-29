Скончались ещё 11 свердловчан с COVID-19

В Свердловской области от коронавируса скончались ещё 11 человек. С начала пандемии болезнь унесла жизни 1018 жителей региона.
Информацию о 11 летальных исходах на Среднем Урале подтвердили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с инфекцией.
«Зарегистрировано 11 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1018», - говорится в сообщении регионального оперштаба.
Напомним, накануне сообщалось о десяти скончавшихся пациентах.
В целом по России за минувшие сутки умерло 459 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. С начала пандемии жертвами заболевания стали 39 527 россиян.
В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 381 случай заражения.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале