Скончались ещё 11 свердловчан с COVID-19

С начала пандемии болезнь унесла жизни 1018 жителей региона. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области от коронавируса скончались ещё 11 человек. С начала пандемии болезнь унесла жизни 1018 жителей региона.

Информацию о 11 летальных исходах на Среднем Урале подтвердили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано 11 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1018», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Напомним, накануне сообщалось о десяти скончавшихся пациентах.

В целом по России за минувшие сутки умерло 459 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. С начала пандемии жертвами заболевания стали 39 527 россиян.

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 381 случай заражения.