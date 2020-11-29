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Общество / Здравоохранение и здоровье
29 ноября 2020, 12:46

Скончались ещё 11 свердловчан с COVID-19

С начала пандемии болезнь унесла жизни 1018 жителей региона.

С начала пандемии болезнь унесла жизни 1018 жителей региона. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области от коронавируса скончались ещё 11 человек. С начала пандемии болезнь унесла жизни 1018 жителей региона.

Информацию о 11 летальных исходах на Среднем Урале подтвердили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано 11 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1018», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Напомним, накануне сообщалось о десяти скончавшихся пациентах.

В целом по России за минувшие сутки умерло 459 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. С начала пандемии жертвами заболевания стали 39 527 россиян.

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 381 случай заражения.

Сюжет

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Областная газета Свердловской области

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