Более 1000 заболевших коронавирусом - в 7 городах Свердловской области

Если говорить о числе заразившихся за последние семь дней, то городами-лидерами являются Екатеринбург, Ревда и Нижний Тагил. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в свердловских городах. 75% инфицированных в регионе приходится на семь территорий, в которых заразились свыше тысячи жителей.

По данным на 29 ноября, более 1000 диагнозов COVID-19 с начала пандемии поставлено в Екатеринбурге (25 649), Нижнем Тагиле (2 959), Ревде (1 287), Первоуральске (1 188), Верхней Пышме (1 183), Берёзовском (1 076), Каменске-Уральском и Каменском районе (1063). В последних двух муниципалитетах число заболевших коронавирусом перевалило за тысячу на прошедшей неделе.

Если говорить о числе заразившихся за последние семь дней, то рейтинг из 7 городов-лидеров выглядит так:

Екатеринбург (+1 427 новых пациентов за неделю),

Ревда (+163),

Нижний Тагил (+130),

Каменск-Уральский и Каменский район (108),

Первоуральск (+99),

Берёзовский (+94),

Верхняя Пышма (+42).

Эти территории выделены красны цветом на карте Роспотребнадзора. В остальных свердловских территориях менее тысячи инфицированных. Белым остаются выделены окрестности Таборов, куда до сих пор не добралась инфекция.

Добавим, что в субботу и воскресенье было выявлено 390 и 381 случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в Свердловской области составляет 45 945. 38 тысяч свердловчан выздоровели и выписались из больниц. Около 7 тысяч уральцев остаются на лечении.