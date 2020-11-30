Более 1000 заболевших коронавирусом - в 7 городах Свердловской области

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в свердловских городах. 75% инфицированных в регионе приходится на семь территорий, в которых заразились свыше тысячи жителей.
По данным на 29 ноября, более 1000 диагнозов COVID-19 с начала пандемии поставлено в Екатеринбурге (25 649), Нижнем Тагиле (2 959), Ревде (1 287), Первоуральске (1 188), Верхней Пышме (1 183), Берёзовском (1 076), Каменске-Уральском и Каменском районе (1063). В последних двух муниципалитетах число заболевших коронавирусом перевалило за тысячу на прошедшей неделе.
Если говорить о числе заразившихся за последние семь дней, то рейтинг из 7 городов-лидеров выглядит так:
- Екатеринбург (+1 427 новых пациентов за неделю),
- Ревда (+163),
- Нижний Тагил (+130),
- Каменск-Уральский и Каменский район (108),
- Первоуральск (+99),
- Берёзовский (+94),
- Верхняя Пышма (+42).
Эти территории выделены красны цветом на карте Роспотребнадзора. В остальных свердловских территориях менее тысячи инфицированных. Белым остаются выделены окрестности Таборов, куда до сих пор не добралась инфекция.
Добавим, что в субботу и воскресенье было выявлено 390 и 381 случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в Свердловской области составляет 45 945. 38 тысяч свердловчан выздоровели и выписались из больниц. Около 7 тысяч уральцев остаются на лечении.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале