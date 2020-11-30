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Общество / Здравоохранение и здоровье
30 ноября 2020, 11:12

Для свердловской областной больницы закупили компьютерный томограф и рентген-аппарат

компьютерный томограф

Для областной больницы закупили компьютерный томограф и рентген-аппарат. Фото: Галина Соловьёва.

Для отделения лучевой диагностики Свердловской областной клинической больницы №1 приобрели компьютерный томограф и цифровой рентгенодиагностический комплекс. На это из федерального бюджета было выделено 91,5 млн рублей.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, оборудование закуплено в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Новый 128-срезовый томограф, оборудованный двумя станциями постобработки, отличается от предыдущих аппаратов более высокой скоростью обработки данных, лучшим качеством изображения и возможностью снижать лучевую нагрузку на пациента при проведении исследования.

Телеуправляемый цифровой рентген-комплекс позволит медикам проводить исследования в режимах рентгенографии, рентгеноскопии и линейной томографии. При работе на этом оборудовании лаборантам не придётся ходить в фотолабораторию и проявлять плёнку: снимки будут сразу появляться на мониторе рабочей станции врача.

Теперь в областной больнице имеются четыре компьютерных томографа и столько же рентген-аппаратов, а также два магнитнорезонансных томографа.

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Областная газета Свердловской области

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