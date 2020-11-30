В Свердловской области второй день подряд выявляют 381 случай заражения COVID-19

В Екатеринбурге диагноз подтвердился ещё у 172 человек. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за сутки зарегистрировали 381 случай заражения коронавирусом. Столько же заболевших было выявлено и сутками ранее.

В Екатеринбурге диагноз подтвердился ещё у 172 человек. Также инфекцию подхватили жители Алапаевска, Арамильского и Артинского ГО, Асбеста, Байкаловского района, Берёзовского, Богдановича, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижних Серёг, Невьянска, Первоуральска, Пышминского ГО, Режа, Ревды, Рефтинского, ЗАТО Свободный, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Тавдинского и Шалинского ГО.

Всего за время пандемии COVID-19 заразились 46 326 свердловчан, из них 38 544 человека уже выписались из больниц, ещё

1 027 человек умерли. В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 572 пациента, 223 из них подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт региональный оперштаб.

За последние сутки число выписанных увеличилось на 383 человека. Зарегистировано девять новых случаев смерти.

Напомним, в последние дни на Среднем Урале наметилась тенденция к снижению числа ежедневно выявляемых случаев COVID-19. Так, 27 ноября в регионе подтвердили 399 фактов инфицирования, что стало максимальным суточным показателем за всё время. Затем два дня подряд это число снижалось: 28 ноября зафиксировали 390 заболевших, а 29 ноября - 381.