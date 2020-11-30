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Общество / Здравоохранение и здоровье
30 ноября 2020, 12:08

Свердловский минздрав проверил информацию о неоказании помощи екатеринбурженке

скорая помощь

Свердловский минздрав проверил информацию о неоказании помощи екатеринбурженке. Фото: Галина Соловьёва.

Министерство здравоохранения Свердловской области провело проверку по сообщению о неоказании медицинской помощи екатеринбурженке и членам её семьи. Ведомство готово продолжить разбирательство.

Проверка показала, что все службы медпомощи действовали согласно существующим алгоритмам и не нарушили установленный порядок, рассказали "Областной газете" в региональном оперштабе.

Изданию уточнили, что врачи реагировали на все случаи обращения. За трое суток скорая выезжала пять раз по разным поводам. При этом в одном из случаев бригаде не открыли дверь. В другой раз ещё до начала лечения пациентка самостоятельно покинула больницу, в которую была доставлена.

"Решения медиков скорой помощи, врачей и медперсонала медицинских учреждений, в которые обращались жительница региона и члены её семьи, в каждой ситуации признаны соответствующими регламентам и достаточными для оказания медицинской помощи, сохранения жизни и здоровья пациента", – говорится в сообщении.

В случае появления дополнительных фактов или обращения пациентки в минздрав, ведомство готово провести очередную проверку. Однако соответствующего обращения не зафиксировано.

Ранее главный специалист секретариата губернатора Свердловской области Юлия Шклярик сообщила порталу Е1, что собирается подавать иск в адрес минздрава и уже отправила письмо Президенту РФ. По словам женщины, за четыре дня её саму и членов семьи трижды увозили на скорой. У самой женщины был отёк Квинке (аллергическое заболевание характеризующееся возникновением массивного отёка кожи), у её мужа сердечный приступ, а у дочки – вирусная пневмония. 

"В больнице я кричала и требовала поставить мне укол от отёка Квинке. На меня обратили внимание только тогда, когда мне совсем стало плохо, и я упала", –  рассказала она.

"Областная газета" продолжает следить за ситуацией.

Областная газета Свердловской области

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