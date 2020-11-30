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Общество / Здравоохранение и здоровье
30 ноября 2020, 13:12

На Среднем Урале от коронавируса скончались ещё девять человек

в машине скорой помощи

В Свердловской области от коронавируса скончались девять человек. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки на Среднем Урале подтвердили девять случаев смерти пациентов, у которых была диагностирована новая коронавирусная инфекция. Всего с начала пандемии в регионе задокументировали 1027 таких летальных исходов.

Информацию об этом сообщили в федеральном и региональном оперштабах по борьбе с COVID-19.

Скончавшихся ковид-пациентов в Свердловской области регистрирут ежедневно на протяжении уже двух месяцев. Последний раз ни одного умершего не было занесено в статистику 28 сентября. Начиная со следующего дня в регионе умерли более 400 человек.

Добавим, сегодня по всей России зафиксировали 368 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв этого заболевания достигло почти 40 тысяч.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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