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Общество / Здравоохранение и здоровье
1 декабря 2020, 08:08

Ушёл из жизни главврач свердловской больницы

Дмитрий Новосёлов

За многолетний добросовестный труд Дмитрий Новосёлов был награждён почётными грамотами губернатора Свердловской области, правительства, Заксобрания, а также благодарственным письмом Минздрава РФ (2017 г). Фото: свердловский минздрав

Свердловский минздрав сообщил о кончине главврача Красноуфимской районной больницы. Дмитрию Новосёлову было 53 года.

Красноуфимскую больницу, где были развёрнуты койки под больных COVID-19, он возглавлял почти пять лет. Дмитрий Новосёлов способствовал открытию новой детской поликлиники в городе, отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения при острых состояниях сердечно-сосудистой системы. Известно, что он окончил Свердловский мединститут, работал врачом-хирургом и урологом. До Красноуфимской возглавлял также Ачитскую и Нижнесергинскую ЦРБ.

"Дмитрий Новосёлом ушёл из жизни 30 ноября на 54-м году жизни, после продолжительной болезни", - говорится в сообщении минздрава Свердловской области.

Диагноз и причина смерти не уточняются. Однако, по данным местных СМИ, у Дмитрия Новосёлова было поражение лёгких, он проходил лечение в больнице №40 Екатеринбурга. В этой же больнице лечился замруководителя "Новой больницы" Игорь Шифрин, скончавшийся накануне на 61-м году жизни.

"Медицинское объединение с прискорбием сообщает, что 30 ноября на 61-м году скоропостижно ушёл из жизни заместитель генерального директора по организации и развитию медицинских услуг Игорь Шифрин", - сообщили в "Новой больнице".

Замруководителя "Новой больницы" Игорь Шифрин. Фото: "Новая больница"
Областная газета Свердловской области

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