В Свердловской области за сутки выявлено 367 случаев коронавируса

До этого два дня подряд на Среднем Урале регистрировали по 381 новому заболевшему. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 367 случаев новой коронавирусной инфекции выявлено в Свердловской области. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 46 693.

До этого два дня подряд на Среднем Урале регистрировали по 381 новому заболевшему.

По данным на 1 декабря, из больниц по выздороволению выписались уже почти 39 тысяч уральцев, в том числе 370 - за последние сутки. Число выздоровевших превысило число заразившихся. Около 7 тысяч свердловчан продолжают лечиться от коронавирса. 582 уральца находятся в тяжёлом состоянии, 2 784 - в состоянии средней тяжести.

Диагноз за последние 24 часа лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+204), Арамильского ГО, Байкаловского района, Берёзовского, Белоярского ГО, Богдановича, Верх-Нейвинского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского ГО, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Кирограда, Кушвы, Карпинска, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Пышминского ГО, Ревды, Среднеуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Талицкого и Шалинского ГО.

Стало известно также о 10 скончавшихся пациентах с COVID-19. Крорнавирус унёс жизни уже 1 037 жителей региона.

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