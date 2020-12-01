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Общество / Здравоохранение и здоровье
1 декабря 2020, 13:13

За последние сутки коронавирус в России подхватили 26 402 человека

Мужчина в маске идёт по улице зимой

Общее число диагнозов COVID-19, поставленных в стране с начала пандемии, достигло 2 322 056. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 26 402 жителя России сдали положительный тест на коронавирус. Это на 64 случая больше, чем днём ранее.

Общее число диагнозов COVID-19, поставленных в стране с начала пандемии, достигло 2 322 056. С болезнью справились 1,8 миллиона россиян, в том числе 39 тысяч свердловчан. За последние сутки из российских больниц выписались 24,7 тысячи пациентов.

Число жертв коронавируса в России перевалило за 40 тысяч. За последние 24 часа задокументирована смерть 569 человек, в том числе 10 свердловчан.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 76,7 млн тестов COVID-19, в том числе за последние сутки - 333 тысячи. Под медицинским наблюдением остаются 510 316 человек, в том числе около 7 тысяч свердловчан.

Фото: данные на 1 декабря
Фото: данные на 1 декабря

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