За последние сутки коронавирус в России подхватили 26 402 человека

Общее число диагнозов COVID-19, поставленных в стране с начала пандемии, достигло 2 322 056. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 26 402 жителя России сдали положительный тест на коронавирус. Это на 64 случая больше, чем днём ранее.

Общее число диагнозов COVID-19, поставленных в стране с начала пандемии, достигло 2 322 056. С болезнью справились 1,8 миллиона россиян, в том числе 39 тысяч свердловчан. За последние сутки из российских больниц выписались 24,7 тысячи пациентов.

Число жертв коронавируса в России перевалило за 40 тысяч. За последние 24 часа задокументирована смерть 569 человек, в том числе 10 свердловчан.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 76,7 млн тестов COVID-19, в том числе за последние сутки - 333 тысячи. Под медицинским наблюдением остаются 510 316 человек, в том числе около 7 тысяч свердловчан.

Фото: данные на 1 декабря

Фото: данные на 1 декабря