Как победить депрессию во время коронавируса?

Люди, которые не могут устроить свой досуг во время болезни и остро переживают жёсткую самоизоляцию, наиболее сильно подвержены депрессии Фото: Галина Соловьёва

Многие болеющие новой коронавирусной инфекцией сталкиваются не только с осложнениями во время протекания этой болезни, но и с психологическим напряжением, апатией. О том, как справиться с депрессией и эмоциональным напряжением тем, кто заболел COVID-19, «Облгазете» рассказал главный внештатный специалист по психотерапии в Свердловской области Михаил ПЕРЦЕЛЬ.

Не бойтесь нарушить привычный ход своей жизни.

Коронавирус — это не навсегда. В большинстве случаев люди переживают эту болезнь и выздоравливают. Нет ничего катастрофичного в том, что вы несколько недель не появитесь на работе и не будете встречаться с родными и друзьями. В ряде случаев можно наблюдать, что болеющие пытаются продолжать работать, контактировать с коллективом, тем самым распространяя инфекцию. Конечно, не стоит думать, что такие люди намеренно хотят нанести вред окружающим: они поступают так из-за страха нарушить привычный ход своей жизни, оказаться «за бортом» и быть неправильно понятыми другими, но в результате делая только хуже. Просто примите время болезни как необходимость не заразить других и дайте своему организму быстрее выздороветь и восстановиться.

Займите себя чем-то интересным и полезным.

Во время болезни необходимо как можно больше абстрагироваться от негативных эмоций и настраиваться на позитив, насколько позволяет физическое состояние. Конечно, если вы проходите лечение в больнице и ваше состояние тяжёлое, то это сложнее, но и на больничной койке можно развлекать себя той же книгой. Если же вы лечитесь от коронавируса дома, то вопрос досуга решается проще: многие занимаются любимыми делами, читают, развиваются, получают новые знания. Однако развлекать себя самостоятельно могут не все, и именно у таких людей чаще возникает чувство одиночества, тревоги, беспомощности. В таких случаях важно, чтобы у больного был контакт с семьей или хорошими друзьями, которые поддержат его общением по телефону и интернету. Наконец, есть бесплатные телефонные линии психологической помощи, сайты, предоставляющие психологическую поддержку.

Не накручивайте себя за то, что вы, возможно, заразили других.

К сожалению, некоторые ведут себя очень беспечно, но есть часть людей, которых очень тревожит осознание собственной вины за участие в цепочке передачи инфекции. И это больше рекомендация для тех, кто здоров: сделайте всё, чтобы не стать причиной болезни других! Конечно, вычислить, кто где именно заразился, бывает иногда сложно, а порой и невозможно. Если вы сразу самоизолировались при первых симптомах коронавируса и соблюдаете все требования врачей и эпидбезопасности, то тревожность по поводу заражения других будет безосновательна. Если же вы невольно стали причиной болезни близких, примите это, поговорите об этом честно. И главное, помогите другим людям избежать ваших ошибок, что поможет и вам психологически чувствовать себя лучше.

Не впадайте в панику.

Больные коронавирусной инфекцией сталкиваются с такими же трудностями, что и люди с другими серьёзными заболеваниями. Они беспокоятся о самом факте болезни и её тяжелом протекании, опасаются за свою жизнь и здоровье. Кроме того, на психику влияет длительная и строгая самоизоляция. Последние медицинские наблюдения говорят о том, что COVID-19 протекает не только с поражением лёгочной ткани, но и с возможным ударом по центральной нервной системе. В случае возникновения излишней тревоги и депрессии нужно по окончании периода изоляции запланировать последующую встречу с психотерапевтом или психиатром. В подавляющем большинстве случаев человеку можно помочь реабилитироваться после болезни.

Соблюдайте все медицинские рекомендации.

В стационаре всё регламентировано, и нужно поступать в соответствии с порядком, который там прописан. Если же вы проходите лечение от коронавируса дома, то и в этом случае необходимо соблюдать режим, не перенапрягаться, делать дыхательную гимнастику, принимать необходимые назначенные препараты, проветривать помещение, соблюдать питьевой режим.

Сохраняйте свои социальные связи и работоспособность.

Карантин не вечен. При нормальном самочувствии никто не отменяет во время протекания коронавирусной инфекции возможность дистанционно работать, учиться и общаться с окружающими людьми с помощью современных коммуникационных технологий. Во время болезни стоит планировать свои дни, если есть возможность наполнять их полезными делами и хорошими впечатлениями, а не только переживаниями. Рано или поздно болезнь закончится, и нужно будет вернуться к обычному распорядку, при этом сохранив себя, свои социальные связи, работоспособность и место в жизни.