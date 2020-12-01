Коронавирус в 65+: история выздоровления от коронавируса из екатеринбургской ЦГКБ №24

Медики сейчас буквально живут в больницах, где оказывают помощь больным коронавирусом. Фото: Из личного архива Владимира Лангольфа

С начала второй волны коронавируса паники среди людей стало ещё больше. Особенно боятся за своё здоровье люди из групп риска, а точнее те, кто старше 65 лет. Но и в этом возрасте можно вполне нормально перенести COVID-19, журналист «Облгазеты» — тому пример.

Полная самоизоляция

Как говорится, ничто не предвещало беды, и вдруг поднялась температура под 38 градусов, а это – один из симптомов нового коронавируса. Будучи в группе повышенного риска заражения из-за возраста, стал тут же вызывать врача на дом – никто не отвечает. Дозвонился – никто не пришёл. Пришлось звонить в скорую помощь, и на диво быстро прибывшая карета с экипажем отвезла меня в ЦГКБ №24 в Екатеринбурге.

Привезли-то быстро, но в приёмном покое ждать своего размещения и оформления пришлось с восьми вечера и до пяти утра – так много было новых больных. И так-то лихо, а тут… Зато после за дело взялись споро: быстро взяли тест на COVID-19 и кучу других анализов, поставили укол и капельницу. Хотя не исключено, что такая спешка была только из-за того, что я вхожу в повышенную группу риска. Через несколько дней выяснилось – коронавирус, к тому же поражение лёгких, после чего стало понятно, что из больницы я выйду нескоро.

Стандартный курс лечения – десять дней, и каждый раз одно и то же – таблетки и уколы, чередующиеся только со сном и приёмами пищи. К слову, кормят в ЦГКБ №24 неплохо. Обычно больные едят в столовой, но, во избежание лишних контактов в условиях пандемии коронавируса, теперь каждый пациент больницы получает свою пайку в полиэтиленовом пакете и расправляется с ней в палате. Тем не менее всё равно хотелось чего-то домашнего, вкусненького – благо в больнице были разрешены передачи от родных.

Но самих-то близких передачки не заменят. Вообще, сложнее всего в этой ситуации переносить не саму болезнь, а именно изоляцию – от внешнего мира ты отрезан полностью. Ни до столовой, ни до буфета, ни просто выйти покурить на улицу – нельзя ничего. Дальше своего этажа – никуда. Даже телевизора в нашей палате не было, так что спасали только планшет и книжки: некоторые выписывающиеся оставляли книги для других.

О медиках и тестах

Если в обычных больницах проводят обход больных один раз в день, то с коронавирусными пациентами всё иначе – нас осматривали несколько раз в день. О мерах дезинфекции и беспокоиться нечего: здесь постоянно моют полы и протирают стены, двери.

Медикам за работу в таких условиях мало сказать одно спасибо. Весь медицинский персонал сейчас практически не выходит из больниц. Медсёстры 24-й больницы, например, жили здесь же, на третьем этаже, в отдельном боксе. К слову, знакомые по сюжетам на ТВ защитные полупрозрачные костюмы, в которых ходит медперсонал в ковидных больницах, – одноразовые и совсем не пропускают воздуха.

– Конечно, в таких условиях нам приходится непросто, но мы же понимаем, что так надо, – рассказывает медсестра Юлия Борисова. - Больные бывают разные, но мы стараемся находить подход ко всем. Хоть и соблюдаем все условия изоляции, но некоторые девочки тоже переболели ковидом.

Выписывали меня и остальных больных коронавирусом на тот момент только после двух отрицательных тестов на COVID-19, сейчас же всех выписывают после одного отрицательного мазка, а иногда – не дожидаясь и результата первого исследования. Температура спала через две недели после начала лечения, ещё через неделю окончательно прошёл кашель. Но второго результата теста всё нет – слишком много уже стали проводить исследований на коронавирус. А поскольку держать почти здоровых людей на местах, которые нужны другим больным, сейчас никак нельзя, то меня и ещё парочку человек отправили в обсерватор в Курганово. Там никакого лечения уже нет, и после получения долгожданного результата мазка я смог отправиться домой.

Да, коронавирус прошёл для меня не бессимптомно, как и для большинства людей старше 65 лет, но и под аппаратом кислорода и ИВЛ я не лежал. За месяц организм смог побороть эту заразу, так что осложнений и тяжёлого протекания болезни может и не быть. Но за время пребывания в больнице и общения с такими же бедолагами убедился, что самое слабое место в системе здравоохранения сейчас – первичное медицинское звено. На звонки в поликлиниках не отвечают, одни терапевты на дом не приходят, другие начинают лечить по телефону… Так с пандемией мы будем бороться очень долго.

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Опубликовано в №225 от 02.12.2020