В России утвердили Стратегию развития здравоохранения до 2025 года

Распоряжение об утверждении до 2025 года Стратегии развития здравоохранения подписал Михаил Мишустин. Фото: пресс-служба Кремля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении до 2025 года Стратегии развития здравоохранения. План мероприятий по реализации стратегий включает в себя модернизацию поликлиник и больниц, расширение национального календаря прививок и развитие паллиативной помощи.

В распоряжение, опубликованное на сайте кабмина, входят 20 пунктов, распределённых по шести основным направлениям, среди которых внедрение новых технологий, повышение доступности и качества медицинской помощи, предотвращение опасных заболеваний и обеспечение биологической безопасности.

Важную роль в реализации Стратегии играет формирование федерального регистра граждан, имеющих право на бесплатные лекарства. Он позволит вовремя планировать закупки, отслеживать остатки препаратов и контролировать процесс предоставления льготникам необходимых медикаментов.

Помимо этого Стратегия включает в себя повышение доступность и качество обезболивающих средств, усовершенствование системы регистрации цен на жизненно важные лекарства и создание условий для создания новых методов лечения с помощью генетических технологий. Также государство планирует разработку комплекса мер против распространения туберкулёза, ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов. Отметим, что 1 декабря на открытии Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России имеются прототипы вакцины от ВИЧ.

Стратегию развития здравоохранения утвердил в 2019 году Президент РФ Владимир Путин. Она нацелена на обеспечение национальной безопасности России в сфере охраны здоровья граждан