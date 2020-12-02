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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 декабря 2020, 07:15

В Екатеринбурге - 26 тысяч заболевших, в Нижнем Тагиле - 3 тысячи: карта распространения COVID-19

Карта распространения коронавируса в Свердловской области

По данным на 2 декабря, в столице Урала 26 025 заболевших (+204 за последние 24 часа), в Нижнем Тагиле - 3 007 (+15). Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавируса в Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных перевалило за 26 тысяч (1,7% от общей численности населения), в Нижнем Тагиле - за 3 тысячи человек (0,86%).

По данным на 2 декабря, в столице Урала 26 025 заболевших (+204 за последние 24 часа), в Нижнем Тагиле - 3 007 (+15). Ещё в 7 свердловских городах - от 600 инфицированных, в остальных муниципалитетах меньше. Коронавирус по-прежнему не добрался только до окрестностей Таборов. Эта территория выделена белым на карте Роспотребнадзора.

Всего с начала пандемии на Среднем Урале поставлено 46 693 диагноза COVID-19, в том числе за последние сутки - 367. Если исходить из официальных данных, то новую коронавирусную инфекцию подхватили более 1% от числа всех жителей региона (4,3 миллиона). С болезнью справились около 39 тысяч свердловчан. Около 7 тысяч уральцев продолжают лечиться от коронавируса. 582 уральца находятся в тяжёлом состоянии, 2 784 - в состоянии средней тяжести.

Фото: данные на 1 декабря
Фото: данные на 1 декабря
Фото: данные на 1 декабря
Фото: данные на 1 декабря

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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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Областная газета Свердловской области

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