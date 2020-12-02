Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заразился коронавирусом

Алексей Кудрин признался, что болезнь протекает "сносно". Фото: Twitter Алексея Кудрина

Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что заразился коронавирусом. Он уже ушёл на самоизоляцию.

"Зацепило и меня: положительный тест на Ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя!" - написал Алексей Кудрин в Twitter.

Ранее коронавирусом переболели премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова, а также пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Сегодня также стало известно, что на самоизоляцию ушла председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко из-за контакта с больным COVID-19.

COVID-19 унёс жизни президента Пушкинского музея Ирины Антоновой, экс-президента РАН, лауреата Демидовской премии 2017 года, академика Владимира Фортова.

Общее число диагнозов COVID-19, поставленных в России с начала пандемии, достигло 2 322 056. С болезнью справились 1,8 миллиона россиян. Накануне сообщалось о 26 402 новых заболевших.