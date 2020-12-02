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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 декабря 2020, 12:43

В Свердловской области за сутки выявлено 370 случаев коронавируса

тест на коронавирус

В Свердловской области за сутки выявлено 370 случаев коронавируса. Фото: Павел Ворожцов.

Ещё 370 случаев новой коронавирусной инфекции выявлено в Свердловской области. Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии перевалило за 47 тысяч.

По данным регионального оперштаба, диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+195), Алапаевска, Асбеста, Берёзовского, Верхней Пышмы, Дегтярска, Ивделя, Каменска-Уральского, Кушвы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Ревды, Сухого Лога, Серова и других муниципалитетов.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 47 063 свердловчанина. Из них 39 288 уже выздоровели, в том числе 374 человека выписались из больниц за последние сутки. На лечении остаются более семи тысяч граждан. Состояние 575 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 3 520 – как средней степени тяжести. Они проходят лечение в государственных и муниципальных медучреждениях.

Также за последние 24 часа зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19, всего – 1 047.

Накануне сообщалось о 367 заболевших.

Ранее стало известно,что в Свердловской области уделят особое внимание торговым центрам, которые пользуются популярностью в преддверии Нового года. ТЦ проверят на соблюдение санитарных правил. Такое поручение дал глава региона Евгений Куйвашев.

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Областная газета Свердловской области

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