Найденная в шкафу девочка готова к выписке из больницы в Екатеринбурге

Ранее в свердловском минздраве сообщали, что девочка, доставленная с дистрофией в больницу Екатеринбурга, теперь чувствует себя хорошо. Фото: свердловский минздрав, Константин Шестаков

Девочка из Карпинска, которую мать полгода скрывала в шкафу, поправилась и по медицинским показаниям готова к выписке из больницы. Однако нормативно-правовых оснований передавать кому-либо ребёнка после выписки нет, поэтому малышка пока остаётся в ОДКБ №1 в Екатеринбурге.

"Все медицинские показания говорят о том, что время подходит к выписке. Нужно определять точную дату рождения, нужно определять родство. Как только закончатся мероприятия, будут нормативно-правовые основания работать по жизнеустройству девочки", - рассказал ТАСС уполномоченный по правам ребёнка Свердловской области Игорь Мороков.

Ранее в свердловском минздраве сообщали, что девочка, доставленная с дистрофией в больницу Екатеринбурга, теперь чувствует себя хорошо. "Малышка весит уже 5400, активная, улыбается, смеётся, играет игрушками, общается с сотрудниками больницы", - рассказал пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков.

Напомним, что о девочке стало известно в октябре. Врачи диагностировали у неё белково-энергетическую недостаточность и дистрофию третьей степени. Уже в середине октября ребёнка перевели из реанимации в гастроэнтерологическое отделение. Мать малышки, которая воспитывала ещё двоих детей, поместили в психбольницу.