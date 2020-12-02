В Свердловской области заработает единая телефонная линия по COVID-19

Позвонить на единую телефонную линию по коронавирусу можно будет, набрав бесплатный номер 122. Фото: Павел Ворожцов.

С 3 декабря на Среднем Урале в штатном режиме заработает единная круглосуточная телефонная линия для вопросов, связанных с коронавирусом. Позвонить на неё можно будет, набрав бесплатный номер 122.

Екатеринбуржцам ответят специалисты единой городской регистратуры (отдельный телефон: 204-76-76), жителям других свердловских муниципалитетов - специалисты call-центра регионального минздрава (8-800-1000-153), написал на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Между двумя площадками включена переадресация вызовов на случай, если одна их них не сможет принять вызов, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Обращения граждан будут передавать в нужную больницу. Служба 122 будет не только отвечать за маршрутизацию, но и следить за тем, чтобы пациент получил необходимую помощь. Контроль за качеством работы будет осуществляться с помощью автообзвона. Уральцам нужно будет ответить на вопрос о том, решён ли их вопрос. Также в службе пациентам дадут консультации по лечению COVID-19.

Напомним, в конце ноября стало известно о том, что в России вводится единый номер 122 по коронавирусу и что 27 регионов России уже подключились к работе по централизации звонков в call-центрах. В Свердловской области служба до этого работала в тестовом режиме. На телефон 122 поступило более 300 звонков из 60 населённых пунктов области. Тестирование прошло успешно. Сейчас call-центр усиливают волонтерами.

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