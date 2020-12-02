Свердловская область получит ещё 1000 доз вакцины от коронавируса

Свердловская область получит ещё 1000 доз от коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области клинические испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» продлятся до конца года. Для этого в регион поступит 4 700 доз, что на 1 000 больше, чем сообщалось ранее.

В ходе сегодняшнего брифинга замгубернатора Свердловской области Павел Креков отметил, что для получения вакцины пациентам требуется собеседование с врачом, который выяснит нет ли противопоказаний. Кроме того, во всех случаях делается ПЦР-анализ, чтобы вакцина не ставилась уже заболевшему человеку. В ряде случаев может потребоваться биохимический или общий анализ крови. Это решит врач при консультации.

Павел Креков также напомнил, что основная часть граждан, которым положена вакцина: медики, педагоги, сотрудники правоохранительных органов. Массовая вакцинация начнётся в январе 2021 года. Основную часть желающих привьют в течение января-февраля, частично марта. Всё будет добровольно и бесплатно.

"Она будет требовать соблюдения определённой холодовой цепи, поэтому мы определили пока самые крупные города Свердловской области, куда будут организованы подвозы желающих вакцинироваться. При поступлении вакцины, не требующей соблюдения холодового режима (к примеру вакцины "Вектора" – она не лучше, не хуже, она просто другая), она станет доступна для удалённых территорий", – заявил замгубернатора. Он также добавил, что в ряде клинических испытаний "ЭпиВакКорона" появится у нас в январе.

Читайте также:

В Свердловской области заработает единая телефонная линия по COVID-19.

Утверждён список свердловских больниц, куда направлена вакцина от коронавируса.