Больное место

Вот так сегодня выглядит «парадный» фасад здания заброшенной инфекционной больницы в Алапаевске. Фото: Юрий Дунаев

В редакцию «Областной газеты» от жителей Алапаевска пришло… даже не письмо – крик души: люди крайне возмущены ситуацией, сложившейся вокруг заброшенного корпуса детской инфекционной больницы. Несколько лет назад под предлогом пресловутой оптимизации здание просто бросили «за ненадобностью». В итоге его облюбовали местные маргиналы (в том числе наркоманы) и бродячие псы. И всё это – в микрорайоне с символическим названием «Сангородок», рядом с остановкой общественного транспорта…

История проблемы такова: в 2016 году в Алапаевске (микрорайон «Сангородок», улица Пушкина) медики покинули здание детской инфекционной больницы. А вместе с ним – здания туберкулёзного отделения, хирургии и морга, находящиеся по соседству.

Тогдашний главный врач Алапаевской больницы Александр Павловских в интервью местной газете объяснил произошедшее оптимизацией системы здравоохранения – мол, эти здания горбольнице больше не нужны.

Нынешний главврач Алапаевской горбольницы Алексей Красилов отказался обсуждать эту тему по телефону – попросил прислать официальный запрос. Но нам по своим каналам удалось выяснить: в процессе оптимизации туберкулёзное отделение и хирургия переехали в здание самой больницы, морг – вообще в новое здание (а какой смысл тогда был в оставлении прежнего корпуса?). А вот инфекционного отделения город лишился напрочь. И больных инфекционными заболеваниями с тех пор возят на лечение в другие города.

Открытое письмо жителей Алапаевска министру здравоохранения Свердловской области Андрею Карлову Уважаемый Андрей Александрович! На территории нашего города уже несколько лет пустуют здания детского инфекционного и туберкулёзного отделений. Их не сносят и не ремонтируют. В период пандемии машина скорой помощи везёт больных по 4–5 часов из Алапаевска в Ирбит и Артёмовский! Почему бы на этой территории не построить мобильный госпиталь для инфекционных больных Алапаевска, Алапаевского и Режевского районов? Или снесите их уже наконец-то! Страшно смотреть – вокруг жилые дома, частный сектор, конечная остановка транспорта – «Сангородок»… Люди ведь живут, а не скот! ПОМОГИТЕ!

Тихий ужас

Сами заброшенные отделения вот уже четыре года стоят бесхозными. Жители бьют тревогу и регулярно ходят по инстанциям с жалобами.

– Окна выбиты, двери оторваны, помещения уже поджигали не раз, – написала нам горожанка Лариса Михайловских. – Там собираются уголовники и наркоманы, живут бомжи и бродячие собаки. И ребятишки тут же играют! Могут и пораниться. Или подцепить какую-нибудь гадость. К нам даже телеканал «Россия» приезжал – делал передачу про эти здания! «Прославились» на всю страну…

Город не может решить проблему сам

Интересно, что заброшенный сангородок до сих пор числится на балансе области. В 2016 году медики просили тогдашнего главу города Станислава Шаньгина взять комплекс в муниципальную казну, но затея не увенчалась успехом. Не смог реализовать её и последующий глава Сергей Беспалов. Ныне действующий мэр Алапаевска Сайгид Билалов в разговоре с «ОГ» признал, что он тоже, как и его предшественники, самостоятельно решить проблему не может.

– Мы неоднократно писали письма в областной минздрав с просьбой повлиять на ситуацию, поскольку сами по закону никаких решений в таком случае принимать не имеем права, – сказал он. – Вроде как нам пообещали что-то решить.

Чёрный список Отделения Алапаевской горбольницы, увы, далеко не единственные в списке заброшенных медучреждений региона. Вот ещё несколько примеров: больница скорой помощи в Екатеринбурге (Зелёная Роща),

психоневрологический диспансер в Асбесте,

детская многопрофильная больница в Нижнем Тагиле,

хирургическое отделение горбольницы в Кушве,

больница медсанчасти в Первоуральске.

«Решения нет». Или есть?

В областном минздраве «Облгазете» открыто заявили, что решений по судьбе заброшенного сангородка нет. И ведомство не спешит взять на себя ответственность за происходящее.

– Всё зависит от того, у кого на балансе находятся здания – у нашего министерства или МУГИСО («ОГ» сделала соответствующий запрос, ответ пока не получен. – Прим. ред.). В любом случае заброшенные здания уже не соответствуют современным требованиям. Поэтому чаще их проще снести и построить новые, – прокомментировали в пресс-службе минздрава.

Между тем, в мэрии Алапаевска нам сообщили: в 2021 году, возможно, появится проект по сносу старого сангородка и рекультивации земель под ним. А также проект перепланировки здания горбольницы, где на одном из этажей откроется возрождённое инфекционное отделение. Этой информацией с алапаевскими чиновниками поделились в областном… минздраве (!). При этом официальных заявлений на этот счёт никто делать не хочет.

В результате оптимизации число больниц и ФАПов на Среднем Урале сократилось за 10 лет на треть. Реформа здравоохранения в России началась в 2010 году – власти решили оптимизировать расходы бюджета на медицину путём закрытия небольших больниц в населённых пунктах. По данным Росстата, с 2000 года на территории Свердловской области ликвидировали 32 процента больниц (75 из 228) и закрыли 33 процента ФАПов (280 из 842). В результате сейчас людям из маленьких населённых пунктов, где закрыты свои больницы, приходится ездить на приём к врачу в районную больницу и/или в медучреждения соседних муниципалитетов. И тратить на дорогу по несколько часов. В 2019 году власти (вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в частности) признали – оптимизация здравоохранения в нашей стране прошла ужасно (см. «ОГ» №239 от 26.12.2019 ​​​​​​).

P.S. Во вторник стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий для реализации Стратегии развития здравоохранения до 2025 года. План содержит 20 пунктов, среди них – модернизация больниц и поликлиник, расширение национального календаря прививок, развитие паллиативной помощи. Вероятно, в стране хотят исправить косвенные последствия оптимизации. Подробнее о том, что ждёт сферу здравоохранения России, читайте в одном из ближайших номеров «ОГ».