В Екатеринбурге сформировали ещё 9 бригад скорой для пациентов с COVID-19

Больных COVID-19 в Екатеринбурге обслуживают 39 машин экстренной службы. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге сформировали девять дополнительных бригад скорой помощи, выезжающих к пациентам с коронавирусом. В целом больных COVID-19 в городе обслуживают 39 машин экстренной службы.

По словам начальника управления здравоохранения Дениса Демидова, 30 бригад выезжают к ковид-пациентам круглосуточно, девять дополнительных работают с 9:00 до 20:00.

Ещё 96 бригад скорой продолжают круглосуточно оказывать помощь гражданам с другими заболеваниями, передаёт пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Напомним, в середине октября главный врач Станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарёв заявил, что в столице Урала зафиксирован заметный рост обращаемости граждан в экстренную службу, и пояснил, в каких случаях необходимо обращаться в скорую при подозрении на коронавирус. Позже к борьбе с инфекцией подключились руководители подстанций.