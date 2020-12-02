Работающие свердловчане стали реже заражаться коронавирусом

Почти половина инфицированных в Свердловской области - это работающие граждане. Фото: Галина Соловьёва.

За последнюю неделю в Свердловской области снизилась доля заболевших коронавирусом работающих граждан. Однако они по-прежнему составляют самую внушительную часть инфицированных.

На эту категорию пришлось 49,5% от общего числа заражённых (на предыдущей неделе было 52,3%). Впервые за всё время публикации статистики о социальном статусе заболевших доля работающих свердловчан составила менее 50%.

На втором месте по частотности заражения оказались пенсионеры. Их доля, наоборот, выросла - с 14,6% до 18,9%. Также часто вирус подхватывают неработающие граждане трудоспособного возраста, хотя за прошедшую неделю их доля снизилась - с 23,5% до 14,7%, передаёт региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Среди молодого населения Среднего Урала больше всего опасности подвергнуты школьники. Они составляют 10,1% заразившихся. На воспитанников детских садов пришлось 3,4%, на детей до шести лет, которые не посещают детсады, - 2,5%. Впервые за последние несколько недель выявлены заражённые среди студентов - это 0,9% случаев.

Фото: региональный оперштаб

Напомним, накануне была обнародована статистика по возрасту заболевших. Большая часть из них - 34,8% - пришлась на людей в возрасте 30-49 лет.