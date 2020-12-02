Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе

По словам Президента, первые вакцины поставят педагогам и работникам медучреждений. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в открытии медцентров Министерства обороны РФ для лечения пациентов с коронавирусом. В ходе мероприятия глава государства поручил начать массовую вакцинация от COVID-19 в конце следующей недели.

Как сообщает ТАСС, первые прививки поставят педагогам и работникам медучреждений. Он отметил, что на сегодняшний день в России изготовлено около 2 млн доз вакцины.

"Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации", - обратился Владимир Путин к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Сегодня "Облгазета" сообщала, что в Свердловской области клинические испытания вакцины от коронавируса "Спутник V" продлятся до конца года. Для этого в регион поступит 4 700 доз. Также стало известно о поступлении первой партии вакцины от COVID-19 в военкоматы ЦВО.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что второй препарат от коронавируса "ЭпиВакКорона", созданный Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", поступит в гражданский оборот до конца 2020 года. Массовая вакцинация "ЭпиВакКороной" начнётся только в 2021 году.

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