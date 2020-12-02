Вакцинация от коррнавируса в Свердловской области: последние новости

"Областная газета" рассказывает о подготовке Свердловской области к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Фото: Галина Соловьёва.

Добрый вечер! "Областная газета" рассказывает о подготовке Свердловской области к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции.

В среду, 2 декабря, известно, что клинические испытания вакцины от коронавируса "Спутник V" на Среднем Урале продлятся до конца 2020 года. Для этого в регион поступит 4 700 доз. Замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что для получения препарата пациентам требуется консультация врача, который выяснит нет ли противопоказаний.

Также сегодня в военные госпитали Центрального военного округа поступила первая партия вакцины от COVID-19. В первую очередь вакцинации подлежат военные врачи. После них прививки поставят военнослужащим, несущим боевое дежурство, командному составу и дежурным силам соединений и воинских частей.

Министерство здравоохранения Свердловской области утвердило приказ "Об организации иммунизации против новой коронавирусной инфекции", в котором указаны медицинские учреждения, ответственные за проведение вакцинации. В списке значатся областных 18 больниц, среди которых екатеринбургские ЦГКБ №24, ГКБ №14 и №40. Ознакомиться с полным список можно здесь.

Президент России Владимир Путин поручил вице-губернатору Татьяне Голиковой начать массовую вакцинацию населения от COVID-19 уже в конце следующей недели. По его словам, на сегодняшний день в России изготовлено около 2 млн доз вакцины.