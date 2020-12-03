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Общество / Здравоохранение и здоровье
3 декабря 2020, 09:55

В Свердловской области с начала пандемии число заболевших COVID-19 перевалило за 47 тысяч

тест на коронавирус

Свыше 47 тысяч диагнозов COVID-19 поставлено в Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом. По данным на 2 декабря, с начала пандемии инфекцию подхватили более 47 тысяч граждан.

Больше половины инфицированных было зарегистрировано в Екатеринбурге ‒ 26 220 (+195 за предыдущие сутки). Свыше тысячи заражённых за весь период также отмечается в Нижнем Тагиле ‒ 3 025, Ревде ‒ 1 396, Первоуральске ‒ 1 217, Верхней Пышме ‒ 1 209, Берёзовском ‒ 1 104, а также Каменске-Уральском и Каменском районе ‒ 1 092, сообщает региональное Управление Роспотрбнадзора.

Как ранее сообщала "Областная газета", с начала пандемии коронавирус официально подтверждён у 47 063 свердловчан (+370 за предыдущие сутки). Общее число выздоровевших достигло 39 288. На лечении остаются свыше семи тысяч граждан.

Известно, что состояние 575 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 3 520 – как средней степени тяжести. Они проходят лечение в государственных и муниципальных медучреждениях.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Добавим, за последнюю неделю на Среднем Урале снизилась доля заболевших коронавирусом работающих граждан. На эту категорию пришлось 49,5% от общего числа заражённых (на предыдущей неделе было 52,3%). 

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Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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