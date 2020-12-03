Михаил Мишустин дал неделю на утверждение правил доставки вакцины от COVID-19

Временные правила будут регламентировать вопросы доставки вакцины. Фото: Галина Соловьёва

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил утвердить временные санитарно-эпидемические правила доставки вакцины для профилактики коронавируса. На разработку правил премьер-министр дал неделю.

Как сообщает пресс-служба кабмина, поручение адресовано Роспотребнадзору, Минздраву и Минюсту. Временные правила, которые будут регламентировать вопросы доставки вакцины, необходимо разработать и утвердить до 8 декабря.

Напомним, накануне Президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от COVID-19 в конце следующей недели.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко доложил председателю правительства, что логистические цепочки поставок препарата в регионы уже отработаны, а склады готовы к приёму вакцины. Сейчас завершается отработка цепи поставок непосредственно по центральным районным больницам. Ожидается, что временные правила позволят закрепить эту процедуру.

«Областная газета» ранее сообщала, что в Свердловской области клинические испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» продлятся до конца года. Для этого в регион поступит 4 700 доз. Стало известно о поступлении первой партии вакцины от COVID-19 в военкоматы ЦВО.

Также министерство здравоохранения Свердловской области утвердило приказ «Об организации иммунизации против новой коронавирусной инфекции». В документе представлен список медицинских организаций, ответственных за проведение вакцинации.