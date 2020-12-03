В Свердловской области выявили 382 случая COVID-19 за сутки

С начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заболели 47 445 жителей региона. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 382 случая заражения COVID-19. С начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заболели 47 445 жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге за сутки подтверждено 207 диагнозов COVID-19.

Также случаи заболевания выявлены среди жителей Алапаевского района, Арамильского и Ачитского городских округов, Артёмовского, Асбеста, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Ирбитского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Сухого Лога, Среднеуральска, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов.

Всего с начала пандемии вылечились 39 674 пациента. В том числе за последние сутки из больниц региона выписались 386 человек. Число выздоровевших снова превысило число заболевших. На лечении находятся около семи тысяч свердловчан. Состояние 648 пациентов оценивается как тяжёлое. Из них 237 человек подключёны к аппаратам ИВЛ.

Скончались ещё 13 свердловчан с COVID-19. Всего с начала пандемии жертвами заболевания стали 1060 жителей региона.

Напомним, накануне в Свердловской области подтвердили 370 случаев заражения COVID-19.