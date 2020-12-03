Суточная заболеваемость COVID-19 в России впервые превысила 28 тысяч

С начала пандемии в стране заболели 2 375 546 человек. фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в России выявлено 28 145 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране заболели 2 375 546 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах. Больше всего в Москве (7750) и Санкт-Петербурге (3692). В Свердловской области заразились 382 человека. Это седьмой показатель по стране.

Фото: Оперативный штаб

С начала пандемии от недуга излечился 1 859 851 житель страны. В том числе за последние сутки из больниц выписались 29 502 пациента. Число выздоровевших превысило число заболевших.

Фото: Оперативный штаб

Скончались ещё 554 носителя инфекции. С начала пандемии болезнь унесла жизни 41 607 россиян.

Добавим, что, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено более 77,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За минувшие сутки сделано 493 тысяч таких тестов. Под медицинским наблюдением остаются 518 710 человек.

Напомним, что за прошлые сутки в России было выявлено 25 345 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.