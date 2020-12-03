Скончались ещё 13 свердловчан с диагнозом COVID-19

С начала пандемии болезнь унесла жизни 1 060 жителей региона. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области от коронавируса скончались ещё 13 человек. С начала пандемии болезнь унесла жизни 1 060 жителей региона.

Информацию о 13 летальных исходах на Среднем Урале подтвердили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано 13 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 060», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Напомним, накануне сообщалось о десяти скончавшихся пациентах.

В целом по России за минувшие сутки умерло 554 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. С начала пандемии коронавируса жертвами заболевания в стране стали 41 607 человек.

В Свердловской области за минувшие сутки выявлен 382 случай заражения.