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Общество / Здравоохранение и здоровье
3 декабря 2020, 14:41

Олег Дерипаска открыл в Краснотурьинске медцентр для лечения COVID-19

Новый медцентр

Медцентр рассчитан на 60 койко-мест. Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области.

В Краснотурьинске состоялось открытие медицинского центра, который будет принимать пациентов с коронавирусом. В церемонии открытия поучаствовал один из инициаторов строительства медцентра, миллиардер Олег Дерипаска и замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

По информации регионального оперштаба по борьбе с COVID-19, в новом здании располагаются отделение интенсивной терапии, реанимации и приёмно-диагностическое отделение. Медцентр рассчитан на 60 койко-мест.

Как ранее сообщала "Облгазета", он укомплектован современной аппаратурой, включая УЗИ, рентген и аппараты ИВЛ. Всех профильных специалистов обучили работать с современным оборудованием. В здании площадью почти 2,5 тысячи квадратных метров разместят несколько боксов с отдельными входами.

"Сегодня мы открываем госпиталь очень высокого уровня. И надеемся, что в перспективе его работа позволит нам разгрузить больницы на севере региона, вернуть их временно перепрофилированные для работы с COVID-19 отделения к оказанию плановой помощи. Благодарю Олега Владимировича Дерипаску и всех, кто работал над реализацией проекта", - сказал Павел Креков в ходе торжественной церемонии.

В свою очередь, Олег Дерипаска поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве медцентра, сумел выдержать жёсткие сроки, обеспечить центр современным оборудованием и обучил специалистов работе с ним.

Напомним, строительство медицинского центра началось в середине апреля, инвестор проекта – компания РУСАЛ. Кроме Краснотурьинска такие медучреждения компания возводит ещё в шести городах страны – в Ачинске, Богучанах, Шелехове, Саяногорске, Братске и Тайшете. Общая сумма инвестиций – около 3,3 млрд рублей. Изначально центр планировалось открыть осенью.

После снятия режима повышенной готовности, введённого в Свердловской области из-за распространения коронавируса, в новом медцентре разместят инфекционное отделение Краснотурьинской городской больницы, которая является межмуниципальным медицинским центром для пациентов всего Северного округа региона.

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