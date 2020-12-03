Стало известно, в какие больницы Свердловской области направят вакцины от коронавируса «Спутник V»

В первую очередь на Среднем Урале вакцинировать будут медиков, педагогов и сотрудников правоохранительных органов Фото: Алексей Кунилов

Министерство здравоохранения Свердловской области утвердило список больниц, ответственных за проведение вакцинации от коронавируса. Соответствующий приказ №2147-п опубликован на сайте ведомства.

Вакцину распределят по 18 медицинским учреждениям. Больше всего вакцин доставят в Свердловскую областную больницу №2, екатеринбургские ЦГБ №3, ЦГКБ №24, ГКБ №14 и ГКБ №40. В Нижнем Тагиле вакцинировать будут в трёх городских больницах: Демидовской ГБ, ГБ №4 и ГБ №1. Остальные дозы «Спутника V» направят в Серовскую ГБ, Ревдинскую ГБ, Верхнепышминскую ЦГБ им. П.Д. Бородина, Первоуральскую ГБ, Краснотурьинскую ГБ, Красноуфимскую РБ, Ирбитскую ЦГБ, Асбестовскую ГБ, Артёмовскую ЦГБ, Алапаевскую ГБ и Каменск-уральскую ГБ.

В среду на брифинге по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сказал, что до конца 2020 года в Свердловскую область направят почти 5 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V» – это на 1 000 доз больше, чем сообщалось ранее. Первыми будут вакцинировать врачей в «красных зонах», педагогов и сотрудников правоохранительных органов в 13 городах региона.

– До конца текущего года мы проводим вакцинацию в рамках клинических испытаний, – отметил Павел Креков. - Вакцинация добровольная и бесплатная. Человеку, изъявившему желание принять участие в клинических испытаниях, требуется пройти собеседование с врачом и выяснить, нет ли никаких противопоказаний. В ряде случаев может быть назначено дополнительное обследование или анализ крови. Каждому пациенту делают ПЦР-анализ, чтобы вакцину не поставили инфицированному человеку.

Позднее стало известно, что Президент России Владимир Путин поручил правительству приступить к масштабной вакцинации от COVID-19 врачей и медиков в конце следующей недели. Вчера председатель Правительства России Михаил Мишустин поручил утвердить в течение недели временные санитарно-эпидемические правила доставки вакцины для профилактики COVID-19.

Всего в стране, по словам президента, сейчас произведено около двух миллионов доз «Спутника V». Население Свердловской области составляет более 4,3 миллиона человек, из них более 70 тысяч – только сотрудников образования, а на наш регион пока выделено менее пяти тысяч вакцин. Назвать это масштабной вакцинацией сложно.

– Сейчас речь идёт не о старте массовой вакцинации, а о начале этапа по выводу вакцины в гражданский оборот и вакцинирования критичных контингентов, – объяснил «ОГ» ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики Александр Соловьёв. – Эта ситуация, на мой взгляд, и так беспрецедентно быстрая: менее чем за год к гражданскому обороту подготовлены вакцины, которые в сжатый период прошли три фазы клинических исследований и получили доступ к использованию до завершения третьей фазы. К тому же сейчас возникают проблемы, связанные с запуском производственных площадок, которые должны нарабатывать объёмы вакцины, с логистикой и особыми условиями хранения.

Объём вакцинации населения со временем будет наращиваться. Как сообщил Павел Креков, плановая бесплатная вакцинация всех желающих препаратом «Спутник V» в области начнётся с января 2021 года. Параллельно с этим в регионе должны стартовать клинические испытания вакцины «Вектор».

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Опубликовано в №227 от 04.12.2020