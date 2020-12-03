В Москве открывают электронную запись на прививку от коронавируса

Фото: Галина Соловьёва

Мэр столицы Сергей Собянин заявил о старте массовой вакцинации с 4 декабря. Первыми прививку смогут поставить врачи, учителя и соцработники.

Для желающих пройти вакцинацию (речь идёт о российской вакцине "Спутник V (Гам-Ковид-Вак)")будет открыта электронная запись. Прививочные пункты начнут работать с 5 декабря. Подробная информация должна появиться на сайте mos.ru в пятницу.

"В Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные ёмкости для доставки вакцины. Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошёл специальное обучение", - написал Сергей Собянин в своём блоге.

Он также отметил, что в ближайшие недели по мере поступления партий вакцины перечень работников, которые смогут поставить прививку, будет расширен.

Накануне Президент РФ Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе. По словам главы страны, на сегодняшний день в России изготовлено около 2 млн доз вакцины.

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Вакцины от коронавируса внесены в перечень жизненно важных препаратов.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru