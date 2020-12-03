Свердловское УФАС заинтересовалось ростом цен на компьютерную томографию

В УФАС поступают жалобы от свердловчан на рост стоимости КТ. Фото: Галина Соловьева

Свердловское УФАС проверяет информацию о росте цен на компьютерную томографию лёгких. На данный момент стоимость этой услуги никак не регулируется — медицинские учреждения, имеющие оборудование и лицензию, устанавливают цену самостоятельно.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказал руководитель регионального управления ФАС Дмитрий Шалабодов. В связи с большим спросом на данную медицинскую услугу в ведомство поступают жалобы от свердловчан на рост её стоимости.

«Сейчас мы с учётом поступления жалоб направили запросы во все медицинские организации области, которые оказывают эти услуги, чтобы они дали пояснения, на каком основании выросли цены», - рассказал Дмитрий Шалабодов.

Начальник регионального УФАС также отметил, что в управление поступают жалобы от свердловчан по поводу роста цен на ртутные градусники или же их отсутствие в аптеках.

По словам Дмитрия Шалабодова, дефицит ртутных термометров в аптеках связан с тем, что такие градусники постепенно выводятся из оборота.

«Российская Федерация подписала международную конвенцию в части обращения со ртутными отходами и медицинскими изделиями, содержащими ртуть. Проводится постепенное изъятие из оборота медизделий, содержащих ртуть в чистом виде», - отметил руководитель управления, посоветовав пользоваться спиртовыми или электронными термометрами.

Напомним, «Областная газета» рассказывала, где и как в Екатеринбурге можно пройти КТ лёгких при подозрении на COVID-19, бесплатно, а также за свой счёт. Стоимость медицинской услуги составляет в среднем от 5 до 7 тысяч рублей.

Добавим, что ранее вСвердловской области уже проходила проверка Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по поводу доступности компьютерной томографии лёгких. Поводом для проверки стала информация в СМИ о приостановке проведения компьютерной томографии в частных клиниках области и очередях на эту процедуру.

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