В свердловской ОДКБ впервые провели биопсию опухоли головного мозга с применением микроскопа

Для проведения операции был приглашён врач-нейрохирург СООД Алексей Дубских. Фото: информационный сетевой ресурс регионального минздрава

Нейрохирурги Свердловской областной детской клинической больницы впервые провели частичное удаление опухоли головного мозга сложной локализации с использованием хирургического микроскопа. Ранее такие сложные и редкие операции у детей проводились только на базе нейрохирургических федеральных центров.

Как сообщает информационный сетевой ресурс регионального минздрава, в уральской столице такие оперативные вмешательства проводятся на базе взрослых отделений городской клинической больницы №40 и Свердловского областного онкологического диспансера.

Для проведения операции был приглашён врач-нейрохирург СООД Алексей Дубских. Благодаря слаженной работе специалистов, ребёнку было частично удалено образование пинеальной области головного мозга. Сама операция заняла три часа. Эта опухоль считается редкой у детей и составляет менее 2% всех внутричерепных опухолей, и представляет сложную лечебную проблему.

По словам нейрохирурга ОДКБ Андрей Осинцев, проведение операции по взятию биопсии и удалению опухоли, такой сложной локализации — важный шаг, позволяющий расширить спектр проводимых нейрохирургических операций на головном и спинном мозге.

«Подобная операция не только сложна с технической точки зрения, но и требует сопровождения современным оборудованием, в данном случае применением микроскопа многократного увеличения, позволяющего увеличить видимость операционного поля, что обеспечивает более аккуратную работу хирурга», — отметил Андрей Осинцев.

Отмечается, что специалисты областной детской клинической больницы проводят порядка 300 нейрохирургических операций ежегодно.