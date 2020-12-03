Новый медцентр для больных COVID-19 на Среднем Урале и вакцинация в Москве: главные новости

Медцентр укомплектован современной аппаратурой, включая УЗИ, рентген и аппараты ИВЛ. Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Добрый вечер! "Областная газета" делится с вами последними новостями о COVID-19 в Свердловской области и рассказывает о начале вакцинации в Москве.

Миллиардер Олег Дерипаска и заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков приняли участие в открытии нового медцентра в Краснотурьинске для лечения пациентов с коронавирусом. Медцентр рассчитан на 60 койко-мест. Он укомплектован современной аппаратурой, включая УЗИ, рентген и аппараты ИВЛ.

Свердловское УФАС организовало проверку по сообщениям об увеличении стоимости услуги по проведению компьютерной томографии лёгких. Глава регионального управления ФАС Дмитрий Шалабодов заявил, что во все медорганизации Среднего Урала были направлены запросы на пояснение оснований подъёма цен. Он добавил, что в управление также поступают жалобы по поводу роста цен на ртутные градусники или же их отсутствие в аптеках.

За минувшие сутки на Среднем Урале зафиксировали 382 новых пациента с коронавирусом, а общее число инфицированных свердловчан достигло 47 445. Кроме того, оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил о 13 летальных исходах.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору, Минздраву и Минюсту утвердить временные санитарно-эпидемические правила доставки вакцины для профилактики COVID-19. По словам премьер-министра, правила должны быть сформулированы в течение одной недели.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале электронной записи на прививку от коронавируса "Спутник V". Массовая вакцинация в столице начинается завтра, 4 декабря. Подробности читайте здесь.