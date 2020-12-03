Михаил Мишустин заявил, что губернаторы несут личную ответственность за вакцинацию от COVID-19

Михаил Мишустин поручил губернаторам организовать круглосуточный контроль за распределением препарата по медучреждениям. Фото: пресс-служба Кремля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к главам субъектов РФ с требованием взять вакцинацию населения от коронавируса под личный контроль. Он поручил губернаторам организовать круглосуточный контроль за распределением препарата по медучреждениям.

Председатель Правительства заявил, что контроль за организацией вакцинации в регионах является прямой обязанностью глав субъектов РФ.

"Возьмите организацию вакцинации под личный контроль. Считаю, что ваша прямая обязанность – принять все меры, чтобы люди могли сделать прививку. Чтобы это было удобно и, конечно, безопасно", – передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба Правительства.

Глава кабмина также поручил организовать круглосуточный контроль за доставкой, хранением и распределением вакцин по больницам. По его словам, в первую очередь, прививку от COVID-19 должны получить соцработники, учителя и врачи. Михаил Мишустин призвал губернаторов организовать процесс максимально эффективно.

"Это решающий этап в борьбе с коронавирусом. Чем лучше мы его пройдём, тем скорее вернёмся к нормальной, обычной жизни. И сможем без опасений общаться с родными и близкими", – добавил премьер-министр.

Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору, Минздраву и Минюсту утвердить временные санитарно-эпидемические правила доставки вакцины для профилактики COVID-19. Как заявил председатель кабмина, правила должны быть сформулированы в течение одной недели.

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