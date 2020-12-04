Число случаев COVID-19 в мире превысило 65 миллионов

Число летальных исходов перевалило за 1,5 миллиона. Фото: скриншот статистики Джонса Хопкинса

С начала пандемии во всём мире новой коронавирусной инфекцией заразились более 65 миллионов человек. Число летальных исходов перевалило за 1,5 миллиона.

По данным статистики Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 4 декабря, в мире выявлено 65 169 904 случая COVID-19. Больше всего заболевших в США (14 125 615), Индии (9 534 964) и Бразилии (6 487 084). В России коронавирусом заболели 2 375 546 человек (по данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции). Накануне суточная заболеваемость впервые превысила 28 тысяч. Замыкает первую пятёрку стран по числу подтверждённых диагнозов - Франция (2 310 271).

С начала пандемии болезнь унесла жизни 1 505 527 человек по всему миру. Больше всего летальных случаев зафиксировано в США (276 157), Бразилии (175 270) и Индии (138 648). Далее следуют Мексика (108 173) и Великобритания (60 210). В России от коронавируса умерли 41 607 человек (554 за минувшие сутки).

Во всём мире с болезнью справились 41 887 925 человек. Лидерами по этому показателю стали Индия (8 973 373), Бразилия (5 792 539) и США (5 404 018). В России от коронавируса излечились 1 859 851 житель страны (по данным федерального оперштаба). В том числе за последние сутки из больниц выписались 29 502 пациента. Замыкает пятёрку стран по числу излечившихся пациентов Аргентина (1 274 675).