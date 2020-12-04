В Свердловской области за сутки снова выявлено 390 случаев коронавируса

Фото: Галина Соловьёва

Ещё 390 случаев новой коронавирусной инфекции выявлено в Свердловской области. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 47 835.

Ранее 390 новых заразившихся выявляли 28 ноября. Рекорд суточной заболеваемости на Среднем Урале был установлен днём ранее - тогда было подтверждено 399 случаев. Накануне стало известно о 382 новых пациентах.

По данным на 4 декабря, число выписанных из больниц по выздоровлению уральцев перевалило за 40 тысяч. За последние сутки выписались 395 человек, это превышает число новых заразившихся. Около 7 тысяч свердловчан продолжают лечиться от коронавируса. 765 человек находятся в тяжёлом состоянии, 2 512 - в состоянии средней тяжести.

За последние 24 часа диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+160), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Арамильского, Артинского и Ачитского ГО, Асбеста, Берёзовского, Богдановича, Верхней Салды, Волчанска, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Кушвы, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Невьянска, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Режа, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Староуткинска, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Сысертского, Талицкого и Шалинского ГО.

Стало известно о кончине 16 человек с подтверждённым COVID-19. Это самый высокий суточный показатель в регионе за всю пандемию.