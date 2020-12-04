Коронавирусом заболели ещё 27 403 россиянина

Фото: Галина Соловьёва

За сутки коронавирус в России подтвердили у 27 403 жителей. С начала пандемии в стране заболели 2 402 949 человек.

Накануне суточная заболеваемость COVID-19 в России впервые превысила 28 тысяч.

Справились с болезнью 1 888 752 жителя страны, за последние сутки выписался 28 901 пациент. Таким образом, число выписанных за сутки превысило число заболевших.

Стало известно ещё о 569 летальных исходах. Всего COVID-19 унёс жизни уже 42 176, в том числе более тысячи свердловчан.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 78,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 533 тысячи - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 524 489 человек.

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Фото: данные на 4 декабря

Фото: данные на 4 декабря