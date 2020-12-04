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Общество / Здравоохранение и здоровье
4 декабря 2020, 13:58

В России удвоили выплаты переезжающим в закрытые города медикам

Правительство России расширило поддержку медиков, которые переезжают работать в закрытые города

Правительство России расширило поддержку медиков, которые переезжают работать в закрытые города. Фото: Павел Ворожцов

Правительство России расширило поддержку медиков, которые переезжают работать в закрытые города. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, речь идёт об увеличении компенсации для медицинских работников, которые приезжают работать в закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) на Дальнем Востоке и Крайнем Севере.

По новым правилам, выплаты медработникам увеличатся в два раза – с 1 до 2 млн рублей для врачей и с 500 тысяч до 1 млн для фельдшеров. Напомним, медицинские работники, переехавшие в закрытые города получают единовременные выплаты с 2020 года.

Также постановлением расширено число получателей этих выплат. По новым правилам, по 500 тыс. рублей единовременной выплаты будут получать все акушерки и медсёстры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, переезжающие работать в закрытые города, независимо от того, где они расположены – на Дальнем Востоке или в другой части России.

Для получения компенсации медработники, как и прежде, должны заключить договор с лечебным учреждением и обязаны отработать там не менее пяти лет.

Областная газета Свердловской области

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