Названы свердловские больницы, где в 2021 году можно будет пройти диспансеризацию

В 2021 году диспансеризацию пройдут 819 048 свердловчан. Фото: Павел Ворожцов.

Свердловский минздрав утвердил план профосмотров и диспансеризации взрослого населения на 2021 год. В документе приводится список медицинских организаций, где можно будет пройти эти процедуры.

Так, диспансеризация будет осуществляться в 95 больницах региона (в список этого года вошли 94 медицинские организации), профилактические медосмотры можно будет пройти в 90 учреждениях, а не в 94, как в этом году. Списки приводим ниже.

Согласно документу, опубликованному на сайте министерства здравоохранения Свердловской области, в 2021 году профосмотры планируется провести для 245 780 жителей региона, а диспансеризацию пройдут 819 048 уральцев.

В этом году из-за пандемии коронавируса на Среднем Урале почти на полгода были приостановлены профилактические мероприятия. Они возобновились в середине сентября.

Отметим, диспансеризация проводится раз в три года для граждан 18 - 39 лет, с 40 лет – ежегодно. В следующем году её предстоит пройти людям, родившимся в 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1981 годах и раньше.

Фото: документ

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