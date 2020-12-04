Более 150 работников скрой помощи в Нижнем Тагиле с февраля должны уйти к частнику. Фото: Галина Соколова

Станции скорой медицинской помощи в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске с февраля 2020 года переводят на аутсорсинг. Люди напуганы и обещают «стоять до последнего». Это обычный страх перед переменами, или аутсорсинг в условиях пандемии действительно способен обрушить систему оказания медицинской помощи в крупнейших городах Среднего Урала?

Аутсорсинг – это отказ учреждения от непрофильных функций. В данном случае это закупка станциями скорой помощи своего автотранспорта, его техобслуживание и ремонт, работа с ГИБДД, обучение водителей. Эти вопросы в трёх городах области теперь на условиях договора будет решать аутсорсер (оператор).

Причиной перехода на аутсорсинг является крайняя изношенность уральского медицинского автопарка и недостаток средств на его обновление. В областном минздраве, который выступил двигателем идеи, утверждают, что за счёт этого перевода на станциях скорой помощи произойдёт стопроцентная замена всего транспорта на новые автомобили с самым современным бортовым оборудованием класса «В» и реанимобили класса «С». Состав бригад скорой помощи при этом останется прежним, а вот водители перейдут на работу к аутсорсеру.

Главный врач нижнетагильской станции скорой помощи Сергей Безбородов, выступая на думской комиссии по соцполитике, привёл такие примеры в пользу нового механизма работы:

– Вертолётная площадка на территории городской больницы №4: до корпуса – метров 50. Чтобы перевезти пациента из вертолёта в здание или наоборот, мы посылаем бригаду скорой медицинской помощи. Просто у больницы нет машин с нужными носилками, переносного кислородного оборудования. Эту работу приходится выполнять нашей реанимационной бригаде. Доставляем людей из приёмного покоя на МРТ или КТ, потому что нет транспорта. Возим людей в Екатеринбург с травмами, не требующими медицинского сопровождения. Словно медицинское такси.

Покупка и обслуживание одного реанимобиля в разных городах обойдётся областному бюджету в разную сумму: в Первоуральске – в 17,3 млн рублей, в Каменске-Уральском – в 19,2 млн, а в Нижнем Тагиле – в 19,7 млн. Фото: Галина Соловьёва

«Мы – не рабы»

Перспектива уйти из госучреждения «под крыло» частной компании откровенно пугает водителей спецтранспорта – они боятся ухудшения условий труда и сокращения зарплаты. Тагильчане уже записали видеообращение, где заявили о своём несогласии с аутсорсингом.

«Граждане, мы обращаемся к вам. Поддержите нас, ведь вам просто некому будет помочь в трудный час, и может случиться непоправимое. Мы – не рабы», – говорится в обращении водителей. В одной из соцсетей даже появилась петиция против аутсорсинга – под ней стоит уже 5 тысяч подписей жителей.

Депутаты нижнетагильской думы тоже обеспокоены.

– Сотрудники скорой переживают за своё будущее, – говорит депутат от «Единой России» Александр Долгоруков. – Некоторые боятся, что их не возьмут в частную компанию из-за несоответствия требованиям. Мы будем следить за ситуацией.

Сказано Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области – 17 ноября, на выступлении в Законодательном собрании: – Мы же постоянно говорим об эффективности, говорим об обновлении парка скорой помощи, об увеличении заработной платы. Для того, чтобы более эффективно работать, нужны реформы. Это вопрос даже не аутсорсинга. Это вопрос эффективного использования привлечённых финансовых ресурсов. В той ситуации, с которой мы столкнулись, вы же видите, как работает скорая помощь? Она загружена. Парк нуждается в обновлении и увеличении. Никто не ставит себе цель сократить объёмы работ. Наоборот, хотим качественно улучшить работу карет скорой медицинской помощи. Весь мир идёт по этому пути. Почему мы должны оставаться в «каменном веке»? Врачей надо освободить от этой лишней функции.

Зарплата подросла. Обязанности – тоже

К проблеме подключились профсоюзы – второго декабря в Нижний Тагил прибыли представители межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие». Они познакомили водителей скорой с опытом аутсорсинга в Кировской и Самарской областях.

Водитель реанимобиля самарец Александр Митрофанов рассказал, как семь месяцев работает в новых обстоятельствах (а в Самаре, кстати, аутсорсер тот же, что будет на Среднем Урале, – ООО «РТ – Социальная сфера»):

– Передавать транспортные услуги частнику самарцам пришлось, так как собственный автопарк был изношен на 60 процентов. Заработная плата после перехода несколько подросла, но появились дополнительные обязанности. Водитель и механик теперь отвечают за целостность покрасочного покрытия, самостоятельно чинят технику в негарантийных случаях, несут ответственность за готовность к работе всего медоборудования. Пришедшие новички приносят высокий уровень ДТП, так как не умеют правильно водить машину со спецсигналами.

Обслуживать три города будет одно микропредприятие Услуги по обеспечению деятельности учреждений скорой медицинской помощи в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске будет оказывать одна и та же компания – ООО «РТ – Социальная сфера» (она была единственным участником электронных торгов). ООО «РТ – Социальная сфера» зарегистрировано в Московской области в феврале 2019 года. Учредителями ООО являются три частных лица, а также акционерное общество НПК «Техмаш». Учредителем «Техмаша», в свою очередь, является государственная корпорация «Ростех». Генеральный директор «Ростеха» – Сергей Чемезов, генерал-полковник, член бюро высшего совета ВПП «Единая Россия», а кроме того – председатель совета директоров корпорации «ВСМПО-АВИСМА» со штаб-квартирой в Верхней Салде. Руководитель компании с ноября 2020 года – Владислав Лихачёв. Он также является руководителем ещё трёх компаний и учредителем двух. Все шесть компаний созданы в 2017-2020 годах. Уставный капитал ООО «РТ – Социальная сфера» – 100 000 рублей. Количество сотрудников (на 2019 г.) – 7 человек. Категория субъекта – микропредприятие. Финансовые показатели за 2019 год: доходы – 0 рублей, расходы – 50 387 000 руб. Источник: СПАРК-Маркетинг, ФНС, zachestnyibiznes.ru

Цена вопроса Контракт с компанией ООО «РТ – Социальная сфера» будет действовать три года – с февраля 2021 года по декабрь 2023-го. Нижнему Тагилу фирма предоставит 33 новых машины (из них три – резервные). Сумма контракта – 651,4 млн рублей. Каменск-Уральский получит 20 автомобилей (два резервных). Сумма контракта – 384,2 млн рублей. Первоуральск – 18 машин, из них три – резервные (часть техники будет обслуживать и Староуткинск!). Сумма контракта – 311,7 млн рублей. Итого: область получит 71 машину скорой помощи и заплатит за них и транспортные услуги – 1 млрд 347,3 млн рублей.

Это коснётся всех

Переход скорых на аутсорсинг беспокоит не только водителей спецтранспорта, но и горожан, которые опасаются, что уровень оказания медпомощи может снизиться.

В январе этого года в Екатеринбурге при переходе на работу в новую коммерческую структуру водители получили от работодателя предложение оформиться самозанятыми. А это означало лишение соцпакетов. Люди не согласились и пригрозили массовым увольнением (подробнее – см. «Облгазету» №210 от 11.11.2020). В итоге трудовые отношения с ними были оформлены. Но ведь угроза паралича станций была очень серьёзной, и не факт, что в следующий раз ситуация разрешится так же быстро.

Неоднозначный опыт

У Свердловской области уже есть опыт перехода на аутсорсинг скорых. И опыт этот, скажем так, неоднозначный.

В столице региона Екатеринбурге на аутсорсинге уже несколько лет работают 3 из 13 подстанций (то есть всего 23 процента от общего числа; в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменске-Уральском к частнику перейдут все 100 процентов скорых). В обычной ситуации всё было вроде нормально, но когда возникла нештатная ситуация (пандемия коронавируса), то стало ясно, что попытка сэкономить вышла боком: машин не хватало, людям приходилось ждать приезда скорой по 12 и даже больше часов. В этих условиях власти Екатеринбурга решили наращивать парк собственных автомобилей, и за лето парк городских скорых увеличился на 42 машины: покупку 12 автомобилей профинансировал федеральный бюджет, ещё 30 передал в дар медикам Фонд святой Екатерины.

К похожим выводам пришли и в Кировской области. После нескольких лет сотрудничества с частной компанией правительство региона сделало вывод, что собственные машины – это и дешевле, и эффективнее. Властям пришлось потратить огромные средства, чтобы вновь создать автопарк и вернуть водителей в госсектор.

Что думают власти городов? Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщил, что вопрос отказа от аутсорсинга на муниципальном уровне не поднимался: – Это инициатива областного минздрава. Он нам не подчиняется. Автопарк нашей скорой помощи нуждается в обновлении. Если что-то пойдёт не так, думаю, государство подхватит, не оставит город без экстренной медицинской помощи. В пресс-службе мэрии Каменска-Уральского так прокомментировали перемены: – Станция скорой помощи – государственное учреждение здравоохранения. Решение принималось областным минздравом. В пресс-службе мэрии Первоуральска комментировать ситуацию отказались – пояснили, что вопрос находится вне полномочий местной администрации.

Никто не заметит разницу

Свердловские власти уверяют, что они все сложности процесса увидели, разобрались в них и не повторят чужих ошибок.

– К нам приезжал областной министр здравоохранения Андрей Карлов, – говорит тагильский водитель Михаил Смольников. – Предложил подписать трёхстороннее соглашение между работником, министерством и новым работодателем. Сказал, что все процессы под контролем.

А уже упомянутый выше главврач нижнетагильской скорой помощи Сергей Безбородоввыразился ещё категоричнее:

– Министерством здравоохранения и губернатором поставлена задача выполнить переход так, чтобы никто не заметил разницу. Всё, что было, сохранят. Включая зарплату и социальные гарантии.

Победитель конкурса не имеет права оказывать заявленные услуги, так как у него нет медицинской лицензии Член Общественной палаты Екатеринбурга, руководитель регионального антикоррупционного центра Екатерина Петрова направила жалобы в УФАС и прокуратуру на все три конкурса по аутсорсингу скорой помощи. Мы связались с Екатериной и узнали подробности. – Судя по документам торгов, заказчик и департамент госзакупок по предварительной договорённости выбрали форму закупки как открытый конкурс вместо аукциона. Для этого вместо транспортных услуг были выбраны медицинские. Ждём результатов проверок надзорных ведомств. Ещё хотим обратиться в областной минфин и в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. У нас к ним два вопроса. Если компания-подрядчик по факту собирается оказывать транспортные услуги, то почему она должна получать оплату из средств ТФОМС? Это нецелевое использование денег, я считаю. Если официально заявлено, что компания оказывает всё-таки медицинские услуги городам, то где у неё лицензия? Мы знаем, что лицензия есть, но московская, и на территории нашего региона она не действует. Плюс ко всему, подмена услуг – это возможность не платить НДС. Мы подсчитали: область может недополучить около 300 млн рублей.

P.S. Тема перевода скорых на аутсорсинг имеет множество нюансов, отразить которые в одном материале (даже таком большом) просто невоможно. Когда, например, в область прибудут новые машины? А что будет со старыми? Ведь некоторые из них поступили в муниципалитеты всего два-три года назад. В ближайших номерах «ОГ» продолжит изучение темы. Мы приглашаем к диалогу все заинтересованные стороны

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Медики Нижнего Тагила открыто заявляют свою позицию. Фото: Александр Краснояров