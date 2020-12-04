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Общество / Здравоохранение и здоровье
4 декабря 2020, 15:35

Евгений Куйвашев создал комиссию по ликвидации очагов заразных болезней у животных

поросята

Создана комиссию по ликвидации очагов заразных болезней у животных. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о создании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Председателем комиссии назначен первый заместитель главы региона Алексей Орлов.

Согласно документу, комиссия создана с целью предупреждения и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных болезней животных, защитой населения от болезней, общих для человека и животных, и обеспечением эпизоотического благополучия в Свердловской области.

Заместителями председателя комиссии назначены региональные министры АПК и потребительского рынка Артём Бахтерев и директор департамента ветеринарии Евгений Трушкин. Секретарём комиссии стала главный специалист отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебной работы департамента ветеринарии Марина Аристархова. Всего в состав комиссии вошли 16 человек.

Добавим, что 3 декабря в цехе переработки и реализации мяса, расположенном в Нижнем Тагиле на ул. Носова, 100, была обнаружена африканская чума свиней. В связи с этим Евгений Куйвашев распорядился ввести запрет на посещение заражённого объекта посторонними и отгрузку продукции.

Публикуем постановление, размещённое на портале правовой информации Свердловской области.

Фото: портал правовой информации Свердловской области

Областная газета Свердловской области

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