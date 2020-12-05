В Москве началась бесплатная вакцинация от коронавируса

Первыми привиться смогут сотрудники сфер образования и здравоохранения, а также работники социальных служб. Фото: Галина Соловьёва

В Москве 5 декабря открылись первые пункты бесплатной вакцинации от коронавируса. Они будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00 на базе 70 столичных поликлиник для взрослых.

Как сообщает пресс-служба мэрии Москвы, на первом этапе привиться вакциной «Спутник V» смогут сотрудники сфер образования и здравоохранения, а также работники социальных служб.

Так, с сегодняшнего дня вакцинация доступна для всех сотрудников медицинских и образовательных учреждений вне зависимости от формы собственности, а также для городских социальных служб.

По информации оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, сделать прививку смогут и горожане из основных групп риска, которые в связи со своей профессиональной деятельностью контактируют с большим количеством людей.

Тех граждан, которые имеют первоочерёдное право на получение вакцины от COVID-19 уведомили об этом, в том числе при помощи СМС-рассылки.

Напомним, ранее в Москве стартовала электронная запись на вакцинацию. По столичного мэра Сергея Собянина, в ближайшие недели по мере поступления партий вакцины перечень работников, которые смогут поставить прививку, будет расширен.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе. По словам российского лидера, на сегодняшний день в России изготовлено около 2 млн доз вакцины.

Добавим, что на этой неделе премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору, Минздраву и Минюсту утвердить временные санитарно-эпидемические правила доставки вакцины для профилактики COVID-19. Как заявил председатель кабмина, правила должны быть сформулированы в течение одной недели.

Министерство здравоохранения Свердловской области уже утвердило приказ «Об организации иммунизации против новой коронавирусной инфекции». В документе представлен список медицинских организаций, ответственных за проведение вакцинации.