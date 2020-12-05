В Свердловской области выявили 398 случаев COVID-19 за сутки

С начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заболели 48 233 жителя региона. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 398 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заболели 48 233 жителя региона.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге за сутки подтверждено 228 диагнозов COVID-19.

Также случаи заболевания выявлены среди жителей Арамильского, Артинского и Ачитского городских округов, Асбеста, Берёзовского, Богдановича, Белоярского городского округа, Бисерти, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Красноуральска, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Красноуфимска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Серова, Сысертского и Талицкого городских округов.

Всего с начала пандемии вылечились 40 474 пациента. В том числе за последние сутки из больниц региона выписались 405 человек. На лечении находятся около семи тысяч свердловчан. Состояние 685 пациентов оценивается как тяжёлое. Из них 216 человек подключёны к аппаратам ИВЛ.

Скончались ещё 14 свердловчан с COVID-19. Всего с начала пандемии жертвами заболевания стали 1 090 жителей региона.

Напомним, накануне в Свердловской области подтвердили 390 случаев заражения COVID-19.

Добавим, что почти 75% заболевших COVID-19 на Среднем Урале сосредоточены в семи городах